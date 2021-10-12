“الزناتي”: علينا الاستفادة من التجربة المصرية في القطاع الصحي

أشاد علي الزناتي، وزير الصحة في حكومة الوحدة، بالتجربة المصرية في مجال الصحة والتأمين الصحي الشامل، وطريقة سير الأنظمة الصحية في البلاد.

وأكد أن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والأجهزة المتطورة، ودقة التخطيط الصحي وحداثة المنشآت الصحية؛ هي أمور يجب الاستفادة منها وتطبيقها في ليبيا.

وتأتي تصريحات “الزناتي” على هامش زيارة قام بها لعددٍ من المنشآت الصحية في مدينة الإسماعيلية.

ويترأس “الزناتي” اجتماعات اللجنة الإقليمية في دورتها “68”، والتي تعقد اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة.

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