مباحثات “ليبية فرنسية” لرفع التبادل التجاري وتطوير اتفاقيات الشراكة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، باياتاريس دي هيلين؛ تعزيز التعاون بين البلديْن ورفع مستوى التبادل التجاري، خلال اجتماع بمقر الوزارة في طرابلس.

وتركز اللقاء على تنظيم ملتقيات ومعارض مشتركة؛ بهدف خلق تواصل بين الفعاليات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الجانبيْن، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وأكد “الحويج” سعي الحكومة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وبرنامج إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية بالمناطق كافة وإنشاء مرافق في قطاعات التعليم والصحة ورفع مستوى أدائها.

وأشار الوزير إلى التزام ليبيا بتطوير اتفاقياتها التجارية مع فرنسا وتفعيلها، بما يعزز الاستقرار الذي تطمح له حكومة الوحدة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات الذي يعد ضمن أولوياتها.

ووجّه “الحويج” بتشكيل مجلس أصحاب الأعمال الليبي الفرنسي؛ لوضع خطة شراكة في مجالات الاستثمار والتجارة؛ لرفع مستوى التبادل التجاري والتواصل بين الفعاليات الاقتصادية.

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