انتشال رفات 25 جثة مجهولة الهوية من موقع المكبّ العام بترهونة

انتشلت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، رفات 25 جثةً مجهولة الهوية، من موقع المكبّ العام بمدينة ترهونة.

وقالت الهيئة، في بيانٍ لها على “فيس بوك”، إن فرق إدارة البحث عن الرفات؛ تمكنت من انتشال الجثث من ثلاثة مواقع مختلفة لمقابر جماعية وموقعيْن لمقابر فردية، داخل مكبّ القمامة.

وأضافت: “رغم صعوبة العمل بالمكبّ وتعرض فرق البحث للخطر من ناحية الروائح والأدخنة والآفات؛ فقد قامت الفرق بعمليات الانتشال والاستخراج”.

وبحسب بيانات الهيئة، فقد توزع رفات الجثث الـ 25 على خمس مقابر، الأولى جماعية واحتوت على رفات عشر جثث، والثانية جماعية ووُجدت داخلها تسع جثث، والمقبرة الثالثة جماعية أيضاً وداخلها أربع جثث، فيما كشفت الهيئة عن مقبرتيْن فرديتيْن انتشل منهما رفات جثتين، وما يزال العمل مستمراً بشأن بقية البلاغات الواردة إلى الهيئة.

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