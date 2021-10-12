رئيس المجلس الرئاسي يُناقش ملف المشاركة السياسية للمرأة

طرابلس 12 أكتوبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، نائب رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، حنان الفخاخري، لمناقشة ملف المشاركة السياسية للمرأة، واستعراض نتائج أعمال وحدة تمكين المرأة خلال الفترة الماضية.

وبحث الاجتماع تفاصيل تجربة تمكين المرأة، في مختلف مؤسسات الدولة، وسُبل تطوير أدائها، بما يتوافق مع المرحلة المقبلة، التي تستعد فيها المرأة أسوة بباقي شرائح المجتمع، لخوض غمار الانتخابات القادمة.

وأكد المنفي على أهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة تفعيل مشاركتها في مختلف مناحي الحياة العامة، مضيفاً أن المرأة تمثل نصف المجتمع، وبإمكانها أن تُساهم في بناء الدولة، وإعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن ازدهار المجتمع يقوم على تعزيز المساهمة الفاعلة للمرأة، ومشاركتها الإيجابية في مختلف المجالات.

من جهتها، أشادت الفخاخري، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في دعم المرأة، وتهيئة كافة الظروف أمام وحدة تمكين المرأة، حتى تستطيع القيام بمهامها، مؤكدة أن المرأة تحتاج للدعم والمساندة في هذه المرحلة المهمة، لخلق المزيد من الفرص، سعيًا وراء النجاح والتطور، من أجل تحقيق أهدافها للمساهمة في تنمية ورقي المجتمع. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال