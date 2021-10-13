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ونزريك.. حملة تشجير لوقف زحف الرمال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية وبالتعاون مع فريق العمل في بلدة ونزريك بوادي الشاطئ وبمشاركة فوج الكشافة حملة تشجير تهدف بحسب القائمين عليها إلى حماية المدينة القديمة من الاختفاء في غياب الدولة ومصلحة الآثار المناط بهما الحفاظ على المدن الأثرية.

كما تهدف إلى إعادة الحياة لجانب الواحة والحقول القديمة والتأهيل لإقامة متنزه سياحي بعد أن دفنت معالم ونزريك الكثبان الرملية الزاحفة .

وتأتي الحملة في إطار مساهمة الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية في غرس آلاف الأشجار لتكون مصدات للرياح وتقاوم زحف الرمال التي تخفي معالم مختلفة في ونزريك القديمة عاما بعد آخر

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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