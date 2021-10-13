ونزريك.. حملة تشجير لوقف زحف الرمال

أطلقت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية وبالتعاون مع فريق العمل في بلدة ونزريك بوادي الشاطئ وبمشاركة فوج الكشافة حملة تشجير تهدف بحسب القائمين عليها إلى حماية المدينة القديمة من الاختفاء في غياب الدولة ومصلحة الآثار المناط بهما الحفاظ على المدن الأثرية.

كما تهدف إلى إعادة الحياة لجانب الواحة والحقول القديمة والتأهيل لإقامة متنزه سياحي بعد أن دفنت معالم ونزريك الكثبان الرملية الزاحفة .

وتأتي الحملة في إطار مساهمة الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية في غرس آلاف الأشجار لتكون مصدات للرياح وتقاوم زحف الرمال التي تخفي معالم مختلفة في ونزريك القديمة عاما بعد آخر

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