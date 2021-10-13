موظفو” صندوق التضامن” يعتصمون للمطالبة بزيادة المرتبات وإلغاء الخصومات

شارك عدد من موظفي الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة طرابلس، في الاعتصام أمام مبنى الهيئة.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بـ “زيادة المرتبات وإلغاء الخصومات وتفعيل الدرجات الوظيفية”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الاعتصام، فقالت رانيا محمد، “نتحصل على أقل مرتب في الدولة وفوق من هذا ينقصوا لك درجة بدون وجه حق وينقصوا من الراتب بدل زيادته”.

وأضافت “نخدم في أيام الجمعة والسبت والأعياد وجميع المناسبات، لذا نطالب براتب عالي وتأمين صحي على أعلى مستوى”.

وعلقت سارة الخوجة، إحدى الموظفات بالهيئة، قائلة: “من شهر 11 يخصموا منا في رواتبنا وأكتر راتب 700 هذا طبعا لدرجة 12 فما فوق وأقل راتب 300 ناهيك على خصم درجتين لكل موظف ومع هذا عندنا موظفين يخدموا في شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويخدموا جمعه وسبت والأعياد والمناسبات، ويخدموا جمعه وسبت والأعياد والمناسبات”.

وأوضحت أن “المراكز والمؤسسات تقدم في خدمة 24 ساعة وزيدها علاوة التمييز والمكافأة يخصموا منهم 24 دينار على كل موظف لو نضربهم في المؤسسة اللي نخدم أنا فيها 300×24=7200 شهريا في جيوبهم لأنها من إيرادات الصندوق بما إننا ناخدو فيها كل 3 شهور 7200×3=21600 دينار هذه من مؤسسة وحداة بس راهو وزيدها تأخير في الراتب دائمًا شهر ينزل في آخر الشهر الثاني”.