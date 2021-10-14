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العباني: مجلس الدولة جسم غير شرعي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كتب النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “هراء وأكاذيب إعتادها مجلس الدولة، فلا مشروعية لهذا الجسم، حيث أن الإتفاق السياسي لم يّضمًُن في الاعلان الدستوري، فإن كان قد صادق البرلمان عليه في جلسة 2016/01/26م، ومصادقة البرلمان لا ترقى الى اعتبارها تضمين في الاعلان الدستوري، كما أن البرلمان قد عاد في جلسة 2020/01/04م. وقرر إلغاء مصادقته على الإتفاق السياسي”.

وتابع العباني قائلًا: “كذلك فإن التعديل الدستوري الحاي عشر الصادر في 2018/11/26م. لم يّضمُن الإتفاق السياسي الذي إنتهت صلاحيته بتأريخ 2017/12/16م. بل ضمُن ما تم الإتفاق عليه بين البرلمان ومجلس الدولة، وهو الإتفاق المتعلق بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل”.

وواصل قائلًا: “أما تضمين الإتفاق السياسي في الاعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03م. فإنه يتطلب الإجراءات المنصوص عليها في ‎لمادة (65)من الإتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربيه بتاريخ 2015/12/17م.20/10/2015.

” المادة (65) يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الإتفاق وفقا للإجراءات المقررة قانونا ووفقا للمقترح بالملحق رقم (4) لهذا الإتفاق خلال موعد غايته 20/10/2015.”

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صحيفة الساعة 24

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