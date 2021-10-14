الشركسي: البارحة أكمل الصديق الكبير 10 سنوات في منصبه.. و”الدبيبات” مستنقع

هاجم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي ، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، واتهمه بالفساد.

وقال الشركسي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “‏أكمل البارحة الصديق الكبير عقداً كاملاً في منصبه

12.10.2011

12.10.2021”.

وأضاف الناشط السياسي أن “الفاسدين فقط هم من يتمددون في ليبيا، وكل شيء آخر ينكمش بما فيها ليبيا نفسها”، مردفا: “حكم الدبيبات يشكل بركة ومستنقع جيد لهذه الحشرات لتتضخم”.

وقبل أيام، كشفت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية عن الفساد الكبير الذي يتورط فيه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

ونشرت الصحيفة تقريرا رصدته “الساعة 24″، ذكرت خلاله معلومات بشأن سيطرة الكبير وحلفائه على كميات كبيرة من الإيرادات فضلا عن تأسيسهم لشبكة من رجال الأعمال الساعين لاستغلال السوق السوداء واقتصاد الظل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقالت “واشنطن بوست” إن هؤلاء ومعهم الكبير يقودون بأعمالهم هذه حملة لتخريب الاقتصاد الوطني فضلا عن تمويل الميليشيات التي تقوض أمن ليبيا، واستشهدت الصحيفة باستنتاج صدر عن منظمة “غلوبال ويتنس” الدولية غير الحكومية في فبراير الماضي بالخصوص.

وأضاف التقرير أن الاستنتاج فضح الاحتيال المتفشي في المصرف والانتهاكات في نظام الاعتمادات المستندية العاملة على تحويل ملايين الدولارات من الأموال العامة واستغلالها لتمويل المليشيات والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى المكرسة لزعزعة استقرار البلاد.

واختتمت الصحيفة تقريرها داعية لدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتخابات ليبيا للإتيان بحكومة من الممكن التعامل والتنسيق بينها وبين واشنطن والمؤسسات المالية الدولية للحفاظ على الأموال الليبية من العبث الحالي.