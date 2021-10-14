عمداء بلديات الجبل الأخضر يستنكرون إيقاف عمل مطار الأبرق

أصدر عمداء بلديات منطقة الجبل الأخضر بيانًا اليوم الخميس، استنكروا فيه إيقاف الرحلات بمطار الأبرق الدولي والذي تم «تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، وتضامنًا مع إضراب العاملين بشركات المناولة بمطار بنينا في بنغازي».

وأوضح عمداء بلديات (الأبرق، شحات، البيضاء، الساحل، القيقب، القبة، سوسة، درنة، وردامة)، في بيانهم أن الشركات التي تعمل بمطار الأبرق هي شركات خاصة ولا يشملها الإضراب، مضيفين أنها مستعدة للعمل.

وعبروا عن تعجبهم من إيقاف الرحلات من الجهات المسؤولة، معتبرين أن السبب غير واضح وضبابي، مشيرين إلى أن حق التنقل من أجل العلاج والتواصل ولقضايا المهام الإداري حق مشروع للمواطن يرقى فوق التجاذبات والخلافات.

ودعا البيان الجهات المعنية بحكومة الوحدة الوطنية إلى عودة عمل مطار الأبرق فورًا، مؤكدين أن «مصلحة المواطن فوق أي اعتبار».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا