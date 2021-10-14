الحكومة تعلن وصول سيولة نقدية إلى الزتنان بعد تعهد الدبيبة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول سيولة نقدية إلى مدينة الزنتان، اليوم الخميس، تنفيذا لتعهد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إلى سكان المدينة خلال مؤتمر شعبي عقد أمس الأربعاء.

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وخلال مؤتمر شعبي في الزنتان، قال الدبيبة إن الوضع في المدينة لا يصل إلى معاناة مدن أخرى، وأضاف: «لديكم أخوة في مناطق أخرى حالتهم صعبة، وسنقف معكم ونرص الصفوف، وسنخرج من الوضع الذي نعيشه بالعمل والإرادة وليس الأمر كلاما تحفيزيا».

وأشار إلى أن حكومته تسلمت المسؤولية في ليبيا قبل نحو خمسة أشهر وكان الوضع صعب، قائلا: «لقينا ليبيا جسم ميت»، متحدثا عن توقف جميع المشروعات في «كل القطاعات مثل الكهرباء والطرق وغيرهما».

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