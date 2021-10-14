هيئة السلامة الوطنية: أسباب حريق سوق الواحات بحي الأندلس ما زالت غير معروفة

ليبيا – أفاد عضو هيئة السلامة الوطنية إبراهيم بن شعبان بأن فريق الإطفاء تعامل مع الحريق الذي نشب في موقع سوق الواحات بمنطقة حي الأندلس، وأن أسباب الحريق ما زالت غير معروفة.

بن شعبان قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إنهم نجحوا في إبعاد النيران عن مصرف الصحاري الملاصق للسوق المحترق، وأن حجم الأضرار بلغت 100% في المواقع التي وصلت إليها النيران.

وأكد عضو هيئة السلامة الوطنية أن فريق الإطفاء في وضع جيد باستثناء بعض الأضرار البسيطة، كالاختناق والحروق الطفيفة التي تلحق بهم في كل مرة.

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