“الشؤون الاجتماعية”: إيداع منحة أرباب الأسر بحساب الوزارة عن الــ3 أشهر الماضية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية -مساء اليوم الخميس- عن تمام تخصيص قيمة منحة الزوجة والأولاد بإيداعها في حساب الوزارة وذلك عن الأشهر 7 و 8 و 9 ، يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأضافت الوزارة في تنويهها على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك أنها ستشرع مباشرة في إرسال القوائم ابتداء من الأسبوع المقبل إلى المصارف التجارية.

وطمئنت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” المواطنين ممن ليس لديهم أرباب أسر وأرسلوا بياناتهم عبر المنصة بأن القوائم التي تم التحقق من صحتها جاهزة للصرف أيضاً بدايةً من الأسبوع المقبل.

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