أهل زلطن يناشدون الحكومة معرفة مصير “الحراري”

استنكر أهل مدينة زلطن وحكماؤها وأعيانها اختطاف الدكتور محمد مصطفى الحراري، مدير مركز العزل، مناشدين خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام المجلس البلدي، الجهات الأمنية معرفة مصير ابنهم المختطف.

كما ناشد المحتجون في زلطن، حكومة الدبيبة ووزارة الصحة بالتدخل لمعرفة مصير ابنهم المختطف على أيدي مجهولين منذ فجر الأربعاء، بعد خروجه من منزله، قاصداً أحد المراكز التجارية.

وتحدث والد الحراري في وقت سابق لـ”218″، عن تفاصيل الواقعة، قائلاً إنهم عثروا على سيارته وهاتفه الشخصي داخلها، مناشداً بدوره الجهات الأمنية المعنية البحث عن ابنه، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، في أسرع وقت.

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