صوان: سنقبل بنتائج الانتخابات الليبية لكن بشرط

قال محمد صوان صوان، رئيس ما يعرف بـ«رئيس الحزب الديمقراطي»، رئيس حزب العدالة البناء السابق- الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا- إن الانتخابات قادمة دون شك، وعلى الليبيين العمل على تحسين ظروف إقامة هذا الاستحقاق.

وأكد صوّان، في تصريحات متلفزة تابعتها ورصدتها “الساعة24” أن الحزب الديمقراطي سيقبل بنتائج الانتخابات أياً تكن، بشرط أن تُجرى هذه الانتخابات بشكل حر ونزيه وتحترم رغبة الليبيين، على حد قوله.

وزعم أن هناك من يسعى لعرقلة الانتخابات، وفي مقدمتهم جهات سياسية تملك المال والنفوذ والإعلام، والتي تدرك أن استمرارها مرهون بفشل إقامة الانتخابات، وفي مقدمة هذه الجهات المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

وانتقد صوّان، القوانين الانتخابية السابقة، زاعما أنها ظلمت الأحزاب السياسية.

وشدد على أهمية أن تًعطى الأحزاب فرصة طرح برامجها وأفكارها قبل الانتخابات.

وأضاف صوّان أن من يضع شرط اتفاق المجلس الرئاسي ومجلس النواب، كشرط لإقامة الانتخاب، هو كمن يضع العصيّ في العجلات، ويسعى إلى إفشال هذه الانتخابات، على حد تعبيره.

ولفت صوان إلى أن حزب العدالة والبناء الذي ترأسه في السابق، تأسس بناء على مرجعية دينية، وانبثق عن المؤتمر العام للإخوان المسلمين عام 2011، ومع ذلك، رفض صوان مصطلح الإسلام السياسي مؤكداً أنه مصطلح دخيل، وأن الإسلام هو القاسم المشترك بين جميع الليبيين، على ادعائه.

وزعم أن جماعة الإخوان المسلمين، هم تجربة من الماضي، ولا مبرر لوجود أي تنظيم شمولي في مجتمع مدني، وأن ليبيا لا تحتاج أحزاباً سياسية بل تحتاج صناديق اقتراع لتقرير مستقبلها.