الأعلى للدولة يطالب الحكومة بالنظر في مطالب “بيان برقة”

دعا المجلس الأعلى للدولة رئيس الحكومة والوزراء إلى العمل بروح الفريق الواحد والنظر في المطالب الواردة في البيان الصادر من نائب رئيس الحكومة وبعض الوزراء من مدينة بنغازي والملاحظات الواردة فيه وإلى أية مطالب أخرى من مناطق البلاد بجدية وتوزيع الصلاحيات والإمكانيات وفق خارطة الطريق والاتفاق السياسي ودعم الدواوين الخاصة بالحكومة من أجل تسهيل الخدمات .

كما أكد المجلس الأعلى للدولة عبر بيان أصدره الخميس على ضرورة تماسك الحكومة والعمل بانسجام وتوافق فيما بين جميع أعضاء الحكومة للمحافظة على وحدة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات لجميع مناطق البلاد وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها – حسب ما جاء في البيان.

ويأتي بيان المجلس عقب البيان الذي أصدره نائب رئيس الحكومة حسين القطراني الذي رشح عن اجتماع ضم أغلب مسؤولي المنطقة الشرقية من وزراء ووكلاء وعمداء بلديات وممثلين عن المنطقة في كافة الهياكل السياسية التنفيذية والتشريعية.

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