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الأعلى للدولة يطالب الحكومة بالنظر في مطالب “بيان برقة”

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المجلس الأعلى للدولة رئيس الحكومة والوزراء إلى العمل بروح الفريق الواحد والنظر في المطالب الواردة في البيان الصادر من نائب رئيس الحكومة وبعض الوزراء من مدينة بنغازي والملاحظات الواردة فيه وإلى أية مطالب أخرى من مناطق البلاد بجدية وتوزيع الصلاحيات والإمكانيات وفق خارطة الطريق والاتفاق السياسي ودعم الدواوين الخاصة بالحكومة من أجل تسهيل الخدمات .

كما أكد المجلس الأعلى للدولة عبر بيان أصدره الخميس على ضرورة تماسك الحكومة والعمل بانسجام وتوافق فيما بين جميع أعضاء الحكومة للمحافظة على وحدة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات لجميع مناطق البلاد وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها – حسب ما جاء في البيان.

ويأتي بيان المجلس عقب البيان الذي أصدره نائب رئيس الحكومة حسين القطراني الذي رشح عن اجتماع ضم أغلب مسؤولي المنطقة الشرقية من وزراء ووكلاء وعمداء بلديات وممثلين عن المنطقة في كافة الهياكل السياسية التنفيذية والتشريعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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