النيابة العامة تحدد المتهم بقتل المهاجر غير القانوني في طرابلس

قال مكتب النائب العام في معرض رده على مقتل أحد الهاجرين غير القانونيين إنه بعد تلقي إخطاراً بواقعة الوفاة بمركز إيواء غوط الشعال، والتي وصف ظروف وقوعها بغير الاعتيادية؛ باشرت نيابة شمال طرابلس الابتدائية التحقيق فيها لمعرفة المتهم، مضيفاً أن أعضاء النيابة انتقلوا إلى المكان، وعاينوا الجثة، لتأمر بعد ذلك بعرضها على الطبيب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.

وبحسب ما قاله شهود العيان، الذين استشهدت بهم النيابة في التحقيق؛ فقد أرجعوا سبب وفاة المهاجر إلى أن أحد رجال الأمن ضربه بواسطة قطعة معدنية على مقدمة الرأس؛ مما أدى إلى وفاته عقب تدخل المجني عليه للدفاع عن أحد أبنائه الذين تعرضوا للتعنيف على يد رجال الأمن.

وباشرت النيابة التحقيق مع رجال الأمن وانتهت إلى حبس ثلاثة أفراد منهم احتياطياً على ذمة القضية لارتكابهم جريمة حجز الحرية والتعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، مشيرةً إلى أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية مرتكب فعل قتل المهاجر في مركز الإيواء، وأمرت النيابة العامة الجهات الضبطية بالعمل على إلقاء القبض عليه.

كما قامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات في الوقائع الواردة في التقارير التي توثّق الانتهاكات بحق المهاجرين عن طريق الاستماع لأقوال الضحايا ومباشرة رفع القيود الإجرائية في مواجهة مديري مراكز الإيواء، ومنهم القائم على إدارة مركز إيواء غوط الشعال.

وطلبت النيابة العامة المنظمات الدولية والوطنية المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين تحري الدقة عند إعداد البيانات والتقارير المتعلقة بانتهاك حقوقهم في ليبيا.

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