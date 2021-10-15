المواصلات تبحث إنشاء “ميناء جاف” بالكفرة

أعلنت وزارة المواصلات عزمها إنشاء ” ميناء جاف ” ببلدية الكفرة، بالتعاون مع جهاز النهر الصناعي ووزارة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الدائرة المغلقة عقدته الوزارة مع الشركاء المفترضين في المشروع، وناقشت فيه إمكانية استغلال الطريق الترابي الخاص بالجهاز الواصل ما بين اجدابيا – تازربو في مشروع الميناء الجاف، كما توافق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف، من وزارة المواصلات وجهاز النهر والمنطقة الحرة المريسة؛ لإعداد دراسة متكاملة عن هذا المشروع، وفق بيان الوزارة.

جديرٌ بالذكر أن الموانئ الجاف تقوم على شحن البضائع عبر الطرق البرية وعمليات التخزين في المستودعات.

وتعد مدينة الكفرة بيئةً مناسبةً لهذه الموانئ بسبب تنامي التجارة البينية بينها وبين دول الجوار السوداني والمصري والتشادي.

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