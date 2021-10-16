المريمي: تحالف حفتر وعقيلة مصيري والمنفي ليس بمقدوره فرض تأجيل الانتخابات

لزم مجلس النواب الصمت حيال إعلان المجلس الأعلى للدولة عن موقفه من بيان القطراني، وهو ما يراه

قال الناشط السياسي من طبرق صالح المريمي، إن صمت مجلس النواب على بيان النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ، حسين القطراني أدى تأييد المجلس الاستشاري، مؤكدا أن حلف صالح وحفتر “مصيري ولن ينفك، خصوصا في الوقت الحالي

واستبعد صالح المريمي في تصريحات صحفية لموقع “العربي الجديد”، ورصدتها “الساعة24″، أن نجاح جهود المنفي خلال زيارته الحالية للشرق الليبي، لافتا إلى أن “الاهتزاز الواضح في نسيج وحدة مواقف القبائل في شرق البلاد لن يخدم سعي المنفي”.

وأضاف أن لمنفي هو الآخر تطاله الضغوط القادمة من شرق ليبيا، ولن يكون بمقدوره فرض تأجيل الانتخابات الرئاسية التي يطالب بها أيضا المجلس الأعلى للدولة، ما سيظهره أمام الرأي العام مصطفاً إلى جانب المجلس الأعلى ورافضاً لمطالب مجلس النواب”.

واستدرك الناشط السياسي بالقول: “نجاح هذا المقترح سيكون رهين أمر واحد، هو تنفيذ مقترحه الذي صرح به في السابق، ويتعلق باستبعاد كل الشخصيات النافذة في المشهد الحالي من الدخول في الانتخابات، وهو أمر سيلقى ترحيبا كبيرا بسبب الانزعاج الواضح في الشارع ولدى الرأي العام من مجلسي النواب والدولة، ونسبيا من حفتر في الشرق الليبي، إضافة إلى أن حفتر مرفوض تماما في الغرب الليبي”.