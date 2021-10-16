“البحث الجنائي”: ضبط أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة بنغازي

ألقت الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، القبض على أحد أكبر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة بنغازي، وذلك بناء على معلومات مصدرية وردت إلى أعضاء التحريات بقسم المباحث الجنائية بالإدارة.

وبحسب إيجاز صحفي لإدارة البحث الجنائي، تمكن الأعضاء على المدعو (ف. ر. ف. ش) بحوزته مبلغ مالي قدره (36000 د.ل) تم جمعه من تجار المخدرات.

وأفصح المتهم في اعترافاته بمحضر جمع الاستدلالات عمله على ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة، من خلال استلامه من تجار كبار وتسليمه لتجار صغار في منطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.

وقال المتهم في اعترافاته، إن هذا العمل يقوم به بمقابل مادي قدره (200 د.ل) يوميا، وأنه يجمع حصيلة بيع المخدرات بشكل يومي من صغار تجار هذه الآفة، وتسليمها للمصدر المتمثل في عائلة (ب. ع) المقيمين بما يعرف بمربع العجيلات بمنطقة الوحيشي في مدينة بنغازي، وفيما انتهى المدعو من اعترافاته، أحيل إلى جهات الاختصاص المتمثلة في النيابة العامة لإنهاء القضية وفقا لإجراءات القانونية.