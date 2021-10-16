الفريق التميمي: لجنة 5+5 ستجتمع خلال أيام وتضع شروطا لإعادة دمج المليشيات

قال مدير مكتب القائد العام وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق خيري التميمي، إن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة في ليبيا، لوضع خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وهو الملف الذي يدفع المجتمع الدولي لتسويته قبل موعد الانتخابات نهاية العام الجاري.

وأضاف التميمي في تصريحات لقناة العربية ورصدتها “الساعة24″، أن الاجتماع سيبحث إعداد خطة بالتوافق بين أعضاء اللجنة لتفكيك كل الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل صلب المؤسسات الأمنية الرسمية، وذلك بشكل فردي وبعد تأهيلهم، أما العناصر التي لا تنطبق عليهم الشروط المناسبة والذين ارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحكمة للمحاسبة.