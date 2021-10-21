“الداخلية” تبحث سير حملاتها الأمنية المتعلقة بإزالة التعديات على أملاك الدولة

بحث وزير الداخلية خالد مازن سير الحملات الأمنية التي تقوم بها الوزارة لمنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، ومسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وإزالة المباني العشوائية من على الأراضي المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء مازن مع معاون مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي عبدالقادر، ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس العقيد عبدالحكيم الخيتوني، تم فيه استعراض المهام المنجزة في منع وضبط العديد من الانتهاكات والتجاوزات، وكذلك ضبط المطلوبين، والجهود التي تُبذل في تنفيذ التعليمات من أجل فرض الأمن وضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون؛ خدمة للصالح العام، وفق بيان الداخلية.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية نفّذت حملات أمنية بتوجيهات من النائب العام بعد استفحال ظاهرة التعدي على ممتلكات الدولة وأصولها العقارية، حيث نجحت في استرداد مئات الهكتارات في مناطق قصر الأخيار والقربولي وكعام وفي محيط سد وادي المجينين.

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