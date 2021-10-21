“الدبيبة “يناقش هاتفياً مع “بودن” العلاقات “الليبية التونسية”

أجرى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، اتصالاً هاتفياً مع نظيرته التونسية نجلاء بودن رمضان؛ مساء أمس الأربعاء، حيث هنأها بمناسبة تسلمها مهامها وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الدبيبة على أهمية رفع مستوى التعاون والشراكة بما يكفل مصلحة شعبيْ البلديْن، مؤكداً أن العلاقات بين البلديْن علاقات مثالية تمتد إلى قرون.

من جانبها، أكدت “بودن” وقوف بلادها إلى جانب ليبيا، وأعربت عن استعداد تونس لتقديم أشكال الدعم كافة؛ من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2021.

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