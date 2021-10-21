اللافي: دعم أميركي لخارطة الطريق السياسية في ليبيا

أكد الوفد الأميركي المشارك في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» المنعقد في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، «استمرار دعم خارطة الطريق السياسية في ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده»، المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي للوفد الأميركي، الذي يضم سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأميركية،ليزلي أوردمان، حيث أكد الوفد ثقته في «الدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لاستقرار ليبيا خلال هذا الوقت الصعب»، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

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وأشار البيان إلى تعبير الوفد عن سعادتها لـ«لعقد المؤتمر اليوم في طرابلس، بوجود ممثلي أكثر من 31 دولة، في تأكيد لرغبتهم في ضمان دعم استقرار ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها».

بدوره، أشاد اللافي بـ«مشاركة أميركا في الملتقى الداعم لاستقرار ليبيا، وكداعم فعلي للعملية السياسية في ليبيا»، معتبرا أن ذلك «بارقة أمل كبيرة تسهم في إجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي».

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