“شكري” يصل بنغازي قادماً من طرابلس

أفاد مصدر لـ218 عن وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مدينة بنغازي قادماً من مدينة طرابلس.

ويُتوقع أن يلتقي شكري الذي ترأس الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري المتعلق بمبادرة “استقرار ليبيا” مع المشير خليفة حفتر في بنغازي.

وكان شكري قد دعا في كلمته بالمؤتمر إلى دعم المسار السياسي الليبي وإنجاح انتخابات ديسمبر مع التأكيد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وإلغاء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية في إشارة ضمنية إلى اتفاقية السراج مع الحكومة التركية.

يذكر أن مؤتمر استقرار ليبيا الذي انعقد اليوم الخميس، شهد مشاركة لافتة من 31 وفداً وهيئة إقليمية ودولية في محاولة لتأكيد مسارات الحل السياسي .

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