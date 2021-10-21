الأجهزة الأمنية تحبط محاولة تهريب عملة أجنبية عبر مطار مصراتة

أعلن جهاز الأمن الداخلي عن إحباط عملية تهريب عملة أجنبية من فئة اليورو عبر مطار مصراته الدولي بالتعاون مع عناصر الجمارك بالمنفذ.

وأوضح الجهاز في بيان أنه نجح الخميس في ضبط مبلغ 567،500 ألف يورو بحوزة مواطن يحمل الجنسية الليبية عند إتمام إجراءات تفتيش الركاب والحقائب للرحلة القاصدة اسطنبول، مشيراً إلى أن المشتبه به من مواليد عام 1976م.

يذكر أن عمليات ضبط المبالغ المالية المهربة للخارج عبر الرحلات التي تقصد تركيا تصاعد في الآونة الأخيرة، حيث يلجأ بعض المواطنين إلى التحايل على إجراءات وضوابط تداول العملة الأجنبية لغرض غسل الأموال مجهولة المصدر أو البحث عن طرق بديلة لتحويل العملة إلى الخارج بسبب غياب الآليات المصرفية الآمنة .

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