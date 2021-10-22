مشيرب: مؤتمر “استقرار ليبيا” يعد انتصاراً لـ”طرابلس”

قال عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس والمقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن مؤتمر استقرار ليبيا يعد انتصاراً لطرابلس التى وصفت بأنها وكر الإرهاب، وفق قوله.

وكتب مشيرب على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “المؤتمر أثبت لكل العالم سلطة الحكومة فى العاصمة خلاف مايروج له الأعداء، والمؤتمر كان صفعة فى وجه البرلمان ومجلس الدولة والقيادة العامة باستبعادهم وتهميشهم