بشير السويحلي: لن نقبل الانتخابات بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب

أبدى بشير السويحلي، المحلل السياسي، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، رفضه لنتائج الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.

وقال السويحلي في تغريدة على “تويتر”: “انتخابات بقوانين تم إصدارها من قبل طرف واحد في ‎الصراع وبدون توافق ومفصلة فقط لكي تربح أطراف معينة بها لن نقبل بها ولن تنجح أصلا” على حد زعمه. ‎وأضاف أنه الانتخابات هي عملية ديمقراطية كاملة لها شروطها ومتطلباتها، وليست مجرد ‎صندوق تجمع فيه الأصوات بأي طريقة”، وفق ادعائه.

يشار إلى أن مجلس النواب أحال إلى المفوضية العليا للانتخابات قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأكدت المفوضية التزام العمل بهما. جدير بالذكر أن خلافا احتدم حول مسودة البيان الختامي لمؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، وأوضحت مصادر متطابقة أن الخلاف نشب بسبب تمسك الجانب الليبي بالفقرة 9 من مسودة البيان، التي تشير للانتخابات بشكل فضفاض دون ذكر التاريخ.

وتنص المادة 9 من البيان على التالي: “يشدد المشاركون على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة لانتخابات وطنية نزيهة وتثقيف الناخبين لمواجهة خطاب الكراهية في الإعلام المضلل ، ويؤكد المشاركون التزامهم بتقديم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية بالكيفية المطلوبة في هذا الاتجاه، ويدفعون نحو مشاركة أكثر للمرأة والشباب في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي في ليبيا ، بما في ذلك المشاركة في حل النزاعات وبناء السلام”.

وخرجت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الكويتي في مؤتمر صحفي مشترك بعد اختتام مؤتمر دعم استقرار ليبيا، أكدا خلاله على الالتزام باستقلال ليبيا وسيادتها، والتزام الحكومة الليبية بقرارات مجلس الأمن الدولي، وترحيب الحكومة الليبية ترحب بعودة سفارات الأجنبية للعمل من طرابلس. وأكد الوزيران في المؤتمر الصحفي على التأكيد على موعد الانتخابات في موعدها، وعزم الحكومة على إنهاء الأزمة في ليبيا، ودعم خطة عمل لجنة 5+5.