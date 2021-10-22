“لمجابهة كورونا”.. المؤسسة النفطية تدعم غات بمصنع أكسجين طبي

أعلنت بلدية غات استلام مصنع للأكسجين الطبي، مقدم من المؤسسة الوطنية للنفط؛ لغرض دعم مركز العزل وجهود مكافحة الجائحة داخل بلدية غات.

وأوضحت المؤسسة أن المصنع سيساهم في حلحلة نقص الأكسجين الطبي في المنطقة، ويأتي في إطار دعم قطاع الصحة والمناطق المجاورة للعمليات النفطية لمواجهة جائحة “كورونا”، ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبرعاية شركة “توتال” الفرنسية.

يُذكر أن المؤسسة قدمت اربعة مصانع للأكسجين الطبي خلال الاسابيع الماضية لصالح بلدية العجيلات، بلدية جالو ، بلدية وادي عتبة، ومدينة راس لانوف السكنية.

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