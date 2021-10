 النواب.. يدعو إلى جلسة رسمية الاثنين

أخبار ليبيا 24 دعت رئاسة مجلس النواب كافة أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستُعقد الاثنين المقبل بمقره بمدينة طبرق. وشهدت الجلسة الماضية تصويت المجلس على قبول التعديلات التي طلبتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. والتعديلات كانت بشأن القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس. واستثنى المجلس النقطة السادسة الخاصة بإضافة مادة القانون. بالإضافةً إلى تصويت المجلس بقبول تعديلات المفوضية بشأن القانون رقم 2 لسنة 2021 المتعلق بانتخاب مجلس النواب. واستثنى المجلس النقطة الرابعة الخاصة بتعديل المادة 24 التي تخص السماح بالتصويت بالمراسلة.

