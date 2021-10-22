مصرف الوحدة يدرج علاوة الأبناء لثلاثة أشهر في حسابات مستحقيها

أعلن مصرف الوحدة، إدراج علاوة الأبناء دون سن الثامنة عشرة في حسابات مستحقيها عن ثلاثة أشهر.

وبحسب بيان للمصرف اليوم، تم إدراج علاوة الأبناء دون سن الثامنة عشرة في حسابات مستحقيها عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.

– وصول 7.5 مليون دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت

وفي 7 أكتوبر الحالي، تسلمت إدارة فرعي مصرف الوحدة الرئيسي بمدينة سرت وفرع جامعة سرت، سيولة نقدية قدرها 7.5 مليون دينار لتوزيعها على عملاء المصرف.

وقال مدير فرع مصرف الوحدة بجامعة سرت، حسين درياق لـ«بوابة الوسط» الخميس، إن مصرفه تسلم سيولة نقدية قيمتها 3.5 مليون دينار جرى توزيعها عن طريق مندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت، مشيرًا إلى أن قيمة كل صك 750 دينارًا.

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