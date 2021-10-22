الداخلية تدرب ضابطات لتأمين الإنتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أختتمت وزارة الداخلية بطرابلس أمس الخميس الدورة التدريبية السابعة في مجال الأمن الإنتخابي. وأكدت الوزارة أن الدورة أستهدفت تدريب عدد من الضابطات وضابطات الصف من المنطقة الجنوبية والغربية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك أنها أعدت خطة لسلسلة من الدورات والتي تستهدف إعداد الضباط والضابطات كمدربين إستعدادا للإنتخابات القادمة.

وأشارت الوزارة أن الدورة كانت بإشراف مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري ومدير إدارة تأمين الإنتخابات عميد طارق القماطي.