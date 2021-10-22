“الداخلية”: أكثر من 127 مطلوباً للعدالة قُبض عليهم في طرابلس

ذكرت وزارة الداخلية في إحصائية مُسجلة لدى فرع إدارة إنفاذ القانون بمدينة طرابلس، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، أن عدد المقبوض عليهم من مطلوبين ومجرمين قد بلغ 127 شخصاً خلال شهري”أغسطس، وسبتمبر من العام الجاري 2021.

وقالت الوزارة في منشور لها بالخصوص إنه بحسب الإحصائية المسجلة لدى الفرع، فإن المطلوبين المعنيين على ذمة التحقيق موزعين على قضايا عدة، منها الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة وتزوير الأوراق والاعتداء على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

كما تشمل القائمة أيضاً المتهمين بجرائم القتل والخطف والسرقة بالإكراه، والتزوير والنصب والاحتيال واختراق منظومات المصارف التجارية وسرقة ملايين الدينارات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة في ضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة-وفقاً لما أوردته الوزارة- التي أكدت إحالة كافة المقبوض عليهم للجهات الإختصاص والنيابة العامة لاستكمال الآجراءات القانونية حيالهم.

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