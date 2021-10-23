المنظمة الدولية للهجرة: ترحيل 127 مهاجرا غامبيا من ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، ترحيل 127 مهاجرًا من دولة غامبيا، كانوا محتجزين في ليبيا إلى بلادهم، في عملية هي الأولى منذ تعليق برنامج العودة الطوعية انطلاقًا من الأراضي الليبية قبل أشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها الجمعة: “إنه تم تقديم المساعدة إلى 127 مهاجرًا من “غامبيا” لإعادتهم إلى بلادهم بعدما أُعطي الإذن لبرنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة باستئناف الرحلات انطلاقًا من ليبيا.

وتُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين نحو أوروبا، وأغلب هؤلاء المهاجرين من جنسيّات إفريقية.