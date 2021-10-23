«الأرصاد»: طقس معتدل على غالبية مناطق ليبيا.. وتقلبات جوية في الشمال الغربي غدا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، بينما تتأثر مناطق شمال غرب البلاد بتقلبات جوية بداية من غدٍ الأحد.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

– السماء مغطاة بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على القريات وأبونجيم، مع حدوث تقلبات جوية غدًا مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة، ستكون مصحوبة كذلك بخلايا رعدية خاصة على المناطق الساحلية.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و31 درجة، وتسجل انخفاضًا بداية من الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

– السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الخليج – سهل بنغازي والجبل الأخضر.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط غدًا على الخليج.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و33 درجة على غالب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، واحتمال سقوط أمطار متفرقة على هون وبعض المناطق.

– الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و36 درجة.

الكفرة – السرير – تازربو:

– السماء صافية.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و32 درجة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم السبت في الساعة 18:25، وشروق الشمس غدًا في الساعة 07:17.

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