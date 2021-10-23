“المونيتور “: انسحاب محدود للمرتزقة السوريين في ليبيا

أكد موقع “المونيتور” الإخباري قيام تركيا بسحب عدد محدود من المرتزقة السوريين المتمركزين بمدينتيْ مصراتة وطرابلس، في ثلاث رحلات منفصلة، خلال الشهرين الماضيين، في إطار جهود التطبيع الجارية بين تركيا ومصر، وتجنب الاتهامات المحتملة بإفساد العملية الانتخابية المقبلة.

وأشار الموقع، الذي استند إلى مصادر ليبية، إلى أنه من بين حوالي خمسة آلاف مقاتل في البلاد؛ غادر حوالي 800 حتى 30 سبتمبر، حيث يقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد المقاتلين السوريين المنسحبين من ليبيا اعتبارًا من 13 أكتوبر، بحوالي 520 مقاتلاً.

وأضاف الموقع أنه رغم عمليات السحب الجزئية؛ فإن تركيا أعادت إرسال حوالي 200 مقاتل سوري جديد إلى ليبيا في الإطار الزمني نفسه، حيث تؤكد مصادر أن السلطات التركية طلبت من قادة المعارضة السورية إبقاء أعضائهم في حالة تأهب لعمليات النقل الجديدة، وفق “مونيتور”.

جديرٌ بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان ، قدّر العدد الإجمالي للمرتزقة السوريين الذين يقاتلون في ليبيا بنحو سبعة آلاف، وتقدّر الأمم المتحدة العدد الإجمالي لجميع القوات الأجنبية في البلاد بـ 20 ألف مقاتل.

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