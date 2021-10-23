“الداخلية” تعلن إنجاز خطة تأمين الانتخابات المقبلة

أعلنت وزارة الداخلية إنجاز خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة.

واستعرضت “الداخلية”، في حفل حضره رئيس الحكومة بطرابلس، تفاصيل الخطة الأمنية التي تقوم على استحداث غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية الفرعية، حيث ستوزع الداخلية عشرة عناصر شرطية، بينها عنصر نسائي، على محيط كل مركز اقتراع، بحيث تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع وجود قوة أمنية مركزية للدعم، في حالات تعرض مراكز الاقتراع لتهديد أمني.

وأضافت الوزارة أنها بصدد التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتوفير طائرات عمودية لنقل صناديق الاقتراع في المناطق التي تبعد عن المركز الرئيس للدائرة الانتخابية، مع حظر تداول الأسلحة داخل أو في محيط مراكز الاقتراع، والتنسيق مع المخابرات العامة في عملية دخول المراقبين الأجانب المتوقّع توافدهم على البلاد، بالتزامن مع الانتخابات.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على دعم وزارة الداخلية في مهمتها، وعمله على تفعيل القانون المتعلق بهيئة الشرطة؛ للرفع من جاهزيتها، وتدريب كوادرها، مع التأكيد على ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية تأمين العملية الانتخابية، بشكل كامل.

جديرٌ بالذكر أن مصادر من المفوضية المستقلة للانتخابات أكدت جاهزيتها لإنجاز العملية الانتخابية، مع توقّع فتح باب الترشح في الأول من نوفمبر القادم، مع اعتماد مجلس النواب التعديلات الفنية التي طالبت بها المفوضية على القوانين الانتخابية.

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