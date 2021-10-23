“أبوجناح” يُعلن إطلاق مشاريع تنموية جنوب البلاد

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبوجناح اليوم السبت، انطلاق مشروع طريق “البرطمة – براك” الممتد لمسافة 140 كم، ضمن سلسلة من المشروعات التنموية التي ستُنفذها الحكومة في المناطق الجنوبية.

جاء ذلك في اجتماع عقده أبوجناح على هامش زيارته لمنطقة براك الشاطئ، رفقة عدد من الوزراء ومسؤولي الإدارات بالحكومة، أكد من خلاله أن المشروعات التي تم التعاقد عليها من مصلحة الطرق والجسور تُقارب 40 مشروعاًً، حيث يبدأ تسليم المواقع للشركات للبدء الفعلي في التنفيذ، وهي مُوزعة على معظم البلديات بالجنوب، ومقسمةٌ على أربعة فروع وهي أوباري وسبها والجفرة ومرزق، حسب قوله.

من جهته أشار وزير المواصلات محمد الشهوبي إلى عزم الوزارة صيانة مهبط مطارات سبها وغات وأوباري، مع تخصيص مبالغ لتحسين خدمات الملاحة الجوية بهذه المطارات لاستئناف الحركة والرحلات الجوية في الفترة القادمة، بعد اعتماد الميزانية الإضافية للمنطقة الجنوبية بقيمة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار؛ لحلحلة بعض المختنقات التي تعاني منها المناطق الجنوبية بداية من شهر ديسمبر القادم.

يُذكر أن الاجتماع الذي عُقد بمقر بلدية براك الشاطئ وترأسه أبوجناح، ضم وزيرَي المواصلات محمد الشهوبي والإسكان والتعمير أبوبكرو الغاوي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ورئيس مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان ومدير إدارة الفروع بالمصلحة محمد الهاشمي.

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