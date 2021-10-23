طرابلس.. انطلاق أعمال المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

شهدت مدينة طرابلس -اليوم السبت- انطلاق أعمال المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج برعاية وزارة العمل والتأهيل، وحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء.

ودعا وزير العمل والتأهيل علي العابد رئاسة الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، لمساعدة وزارته في تحقيق أهداف المشروع.

كما عبّر الدبيبة في كلمته عن سعي الحكومة لتحقيق مستقبل أفضل لكل شرائح المجتمع، مؤكداً على الشراكة مع وزارة العمل والتأهيل بشأن وضع خطة زمنية لرفع قدرات الشباب وتطويرهم.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير العمل والتأهيل علي العابد لـ218، قال إن وزارته تعمل على إطلاق مشروع إعادة دمج “المسلحين” في الأعمال المدينة، دون أن يعطي أي تفاصيل عن خطط تنفيذه ومدته الزمنية، مضيفاً أن مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا المُنفذة من قبل شركات أجنبية ستتم بمشاركة عمالة محلية بنسبة 30%.

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