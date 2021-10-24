مطالبة بالقبض على الجناة..”العدل” تدين محاولة اغتيال مدير نيابة سبها

أدانت وزارة العدل، السبت، تعرّض مدير نيابة سبها الجزئية ضياء الحق عبدالحفيظ، لمحاولة اغتيال فاشلة، ليل الأربعاء الماضي، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون، عبر سيارة معتمة قرب مديرية أمن المدينة.

وقالت الوزارة في بيان تابعته “218”: إنَّ الاعتداء على أعضاء الهيئات القضائية يُعد انتهاكاً جسيماً لحرمة القضاء، باعتباره أحد مقومات الدولة المدنية والملاذ الآمن لكل مظلوم لالتماس العدل، حسب البيان.

ودعت وزارة العدل، كافة أجهزة إنفاذ القانون، إلى سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، عبر إحالتهم إلى النيابة العامة لفتح تحقيقات عاجلة وسريعة، في واقعة تعرض مدير نيابة سبها لمحاولة اغتيال، ومعاقبة الجناة.

وحذّرت الوزارة في بيان إدانتها، من تكرار مثل هذه الجرائم، داعية إلى توفير الحماية لكافة أعضاء السلطة القضائية، وتوفير بيئة آمنة لضمان القيام بدورهم ومهامهم في جميع مؤسسات العدالة الليبية.

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