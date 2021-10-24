«السلامة الوطنية»: وصول 14 شاحنة إطفاء للهيئة دعما من منظمة «كومنكس»

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم السبت، عن وصول 14 شاحنة إطفاء إلى ديوان الهيئة بمنطقة أبوسليم، وذلك ضمن مشروع المبادرة الخيرية لدعم استقرار ليبيا.

وقالت الهيئة، في بيان لها، «إنه سيتم توزيع الشاحنات وفق اتفاق منظمة (كومنكس) الأوروبية مع عمداء البلديات»، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيرتقى بمستوى الخدمات الإنسانية التى تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات».

وأفادت الهيئة أنها تسعى فى خطوات جادة وفى مراحل متقدمة لتوريد شاحنات إطفاء ومعدات إنقاد لدعم الأقسام بكافة المناطق، مثمنة فى الوقت نفسه هذه المبادرة الخيرية لدعم استقرار ليبيا .