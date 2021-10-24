راشد السعيطي: توجد حالات تزوير في “صكوك الزواج”

استبعد راشد السعيطي نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية سابقا، وقوع 20 ألف حالة تزوير في منح الزواج التي وفرتها الحكومة.

وقال السعيطي في مداخلة هاتفية عبر قناة “الوسط”، رصدتها “الساعة 24″، إن مصلحة الأحوال المدنية شكلت لجانا ومن غير المنطقي أن تكون كلها متورطة، مرجحا وجود حالات تزوير لكن لا تصل إلى هذا العدد.

وأشار إلى أن موظفي المصلحة اشتغلوا ساعات إضافية في منظومة الزواج دون مقابل، مشددا على عدم امتلاكه الأرقام الإحصائية الدقيقة في هذا الشأن، وتوقع أن تخرج المصلحة بأرقام في حدود أيام.

ويأتي هذا بعدما تضاربت الأنباء حول اختلاسات وتلاعبات كبيرة داخل صندوق الزواج، وأن منح الزواج لا تتجاوز 1500 منحة لا غير بقيمة مالية لا تصل لمليار دينار، ما يعني اختلاس الأموال بشكل كبير، ما دفع هيئة الرقابة الإدارية، لمطالبة رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج؛ بكشف يضم أسماء المستفيدين من المنحة.