تحطم طائرة عمودية تحمل سيولة فوق ملعب بترهونة دون أضرار بشرية

العنوان-ترهونة

تحطمت طائرة عمودية، تحمل سيولة نقدية إلى ترهونة، اليوم الأحد، نتيجة اختلال توازنها أثناء الهبوط، دون حدوث أي إصابات في طاقم الطائرة.

وجرى تداول صور على منصات التواصل الاجتماعي للطائرة وكذلك طاقمها وهما يتلقيان الإسعافات الأولية بعد جنوح الطائرة.

#ترهونه سقوط طائرة عمودية خاصة بنقل السيولة فوق ملعب كرة القدم بالمدينه #ليبيا pic.twitter.com/yqhtgO7KGI — ابن الوطن (@LpC60) October 24, 2021

صور لطاقم الطائرة التي تنقل السيولة النقدية داخل مستشفى ترهونة وهم بصحة جيدة والحمدلله . pic.twitter.com/RiC05JLCQd — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) October 24, 2021

وأفادت مصادر، أن قائد الطائرة حاول الهبوط بها اضطراريا بعد اختلال توازنها إلا أنها انقلبت وسط ملعب لكرة القدم.

وأكد، مستشفى ترهونة التعليمي، عدم حدوث أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية، قائلًا إنهم بصحة جيدة.