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تحطم طائرة عمودية تحمل سيولة فوق ملعب بترهونة دون أضرار بشرية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-ترهونة

تحطمت طائرة عمودية، تحمل سيولة نقدية إلى ترهونة، اليوم الأحد، نتيجة اختلال توازنها أثناء الهبوط، دون حدوث أي إصابات في طاقم الطائرة.

وجرى تداول صور على منصات التواصل الاجتماعي للطائرة وكذلك طاقمها وهما يتلقيان الإسعافات الأولية بعد جنوح الطائرة.

 

وأفادت مصادر، أن قائد الطائرة حاول الهبوط بها اضطراريا بعد اختلال توازنها إلا أنها انقلبت وسط ملعب لكرة القدم.

وأكد، مستشفى ترهونة التعليمي، عدم حدوث أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية، قائلًا إنهم بصحة جيدة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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