غربييل: لم يتم إبلاغنا بوصول المجموعة الأولى من فريق المراقبين الدوليين

ليبيا – قال آمر القوّة الأمنيّة المشتركة بالرئاسي وعضو وفد الوفاق بالمحادثات العسكرية الفيتوري غريبيل إنه لم يتم إبلاغهم بوصول المجموعة الأولى من فريق المراقبين الدوليين.

غريبيل أوضح في تصريح لوكالة “أخبار ليبيا 24” اليوم الأحد، أوضح أن فريق المراقبين الكلي يتكون من 60 مراقبًا وفقًا لاتفاق جنيف.

وأشار إلى أن المجموعة الأولى التي وصلت عشرة أفراد، ولم نتقابل معهم بعد ، على حد قوله.

ولفت إلى أن المراقبين غير مسلحين ومن عدة دول من الاتحاد الإفريقي والأوروبي، وأنه تم استثناء الجنسيات المتدخلة في الشأن الليبي.

غريبيل أضاف أن المراقبين الدوليين سيعلمون تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تواصل مع عدة دول أفريقية لديها مرتزقة يعملون من أطراف النزاع في ليبيا.

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