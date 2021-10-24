معلقا على بيان بنينا.. باشاغا يدعو الدبيبة والمنفي لإبعاد شبح الانقسام

العنوان- طرابلس

أكد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، أهمية تعاطي السلطة بإيجابية وخلق أرضية مناسبة للتفاهم، لتتضافر فيها كافة الجهود الوطنية لإبعاد شبح الانقسام المؤسسي والمجتمعي.

جاء ذلك تعليقًا على بيان ملتقى مكونات برقة، الذي عقد اليوم الأحد في بنينا، وفق منشور عبر صفحته عبر فيسبوك.

وأوضح باشاغا إنه تابع باهتمام ما جاء في البيان، ودعا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ التزامات خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف.

كما دعاهم إلى العمل بجدية لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.