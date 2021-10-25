رئيس «الجوف» لـ«صنع الله»: ملتزمون بتقديم الخدمات للإنتاج النفطي رغم شح الموارد

أكد رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية، مجدي جبريل، التزام الشركة بتقديم الخدمات لعمليات الإنتاج لكل شركات قطاع النفط الليبي بمختلف نشاطاتها بالرغم من الشح المالي الذي تعاني منه.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، مع رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، حيث أطلع مجدي جبريل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على نشاط عمليات الشركة والأعمال المنجزة، مشيرًا إلى أن شركة الجوف أنشأت منظومات مالية تمكنها من إدخال التقنية الحديثة والميكنة في أعمالها، حسب الصفحة الرئيسية لمؤسسة النفط بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع العراقيل التي تواجه عمل الشركة منها الصعوبات في تحصيل ديونها من الشركات المشغلة.

وأشاد صنع الله بالجهود المضنية للعاملين ولجنة إدارة الشركة والإدارات المختصة بمتابعة عمليات الإنتاج لكل شركات القطاع، معربين عن سعادتهم بالمستوى التقني والفني العالي الذي وصلت إليه شركة الجوف، مثنيين على كونها أصبحت منافسا قويا متحصلا على الثقة في سوق العمل.

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ووجه رئيس مؤسسة النفط الشركة بالاستمرار في دراسة السوق والنمو الطبيعي للشركة والدخول في نشاطات خدمية أخرى تدر مزيدا من الدخل وتحسين الخدمات لجميع العاملين بالشركة وتطويرهم وتنمية مهاراتهم.

حضر الاجتماع عضوا لجنة إدارة الشركة أحمد العرفي، سليمان أجيل، وعضو مجلس إدارة المؤسسة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد.

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