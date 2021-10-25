القطراني: الكفرة ضمن اختصاصنا الإداري ونعترض على تشكيل فريق حكومي لزيارتها

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، اعتراضه على قرار تشكيل فريق حكومي لزيارة مدينة الكفرة ومتابعة أوضاعها وحل المشاكل التي تواجه السكان فيها.

وقال القطراني، في بيان اليوم الإثنين، إن «مدينة الكفرة تقع ضمن اختصاصنا الإشرافي والإداري وصدور القرار المشار إليه على هذا النحو يزيد الانقسام الإداري ويخالف ما نص عليه الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق».

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وأضاف: «نوصي بضرورة تعديل القرار بحيث تكون اللجنة برئاستنا طبقًا للاختصاص والتشريعات النافذة» .

وجاء تشكيل الفريق ليكون مكلفًا مهمة بحث الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإطلاع على المشاكل بالمنافذ الحدودية الواقعة بنطاق المدينة واتخاذ ما يلزم لحلها مع الجهات المعنية.

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