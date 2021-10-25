مراسم تسليم واستلام بين إدارتي الشركة الليبية للاتصالات (صور)

أشرف وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي على مراسم التسليم والاستلام بين إدارتي الشركة الليبية القابضة للاتصالات السابقة والجديدة.

وفي 17 أكتوبر الجاري، قررت الجمعية العمومية للشركة تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة محمد بن عياد خلفًا للرئيس السابق فيصل قرقاب، وفق نص القرار رقم (4) لسنة 2021.

– تعيين مجلس إدارة جديد للشركة القابضة للاتصالات برئاسة محمد بن عياد

ويضم مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للاتصالات كلًا من محمد إبراهيم بن عياد رئيسًا، والأعضاء خالد المهدي العيساوي، خمني محمد امبارك، فتحي عيسى عبدالكريم، حسين محمود طويلب، فرج الصويعي السائح، ومحمد الأندلسي أبوبكر.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها العادي الثاني لسنة 2021، بديوان مجلس الوزراء في ذاك اليوم، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك.

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