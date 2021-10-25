الدبيبة يبحث المصالحة بين المدن الليبية مع أعيان قبيلة أولاد سليمان

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء الإثنين بديوان مجلس الوزراء لقاءً مع أعيان قبيلة أولاد سليمان بعدد من المناطق الليبية.

وخصص اللقاء لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية بين المدن الليبية، خاصة التي يقطنها عدد من القبائل الليبية، وفق منشور مقتضب نشرته صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».

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وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، أن «مشروع المصالحة الوطنية اختصاص المجلس الرئاسي، ونحن سنكون أداة داعمة للمجلس في تنفيذ المهام المناطة به».

وفي وقت سابق الإثنين، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع عميد وأعيان ومشايخ بلدية ككلة، حيث أكد الاهتمام بالمنطقة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لسكانها.

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