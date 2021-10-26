«بن شتوان» معلنا ترشحه للرئاسة: سأتبنى المشروع الحضاري النهضوي الليبي

أعلن فتحي بن شتوان، وزير النفط الليبي الأسبق، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المُقرَّرة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا إن ترشحه جاء كأداة لتنفيذ المشروع الحضاري النهضوي الليبي الذي أتشرف اليوم بإطلاق مبادرته، على حد قوله.

وقال بن شتوان، عبر حسابه على “فيسبوك”:” على بركة الله، أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسيّة المُقرَّرة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل”.

وأضاف فتحي بن شتوان، أن هذه الرغبة جاءت كأداة لتنفيذ المشروع الحضاري النهضوي الليبي الذي أتشرف اليوم بإطلاق مبادرته صُحبة نخبة من الشخصيات الوطنية المبادرة من كل مناطق ليبيا”.

ولفت إلى أن هذا المشروع يحمل في طياته جملة من البرامج التنموية لمعالجة المشاكل والتحديات التي عانتها وتعانيها ليبيا في مختلف المجالات، وبسواعدكم جميعا كلنا أمل أن نمضي بمشروعنا ونرى ليبيا تحدوا حدو الدول المتقدمة”.