«الحبري» يناقش مع القنصل الإيطالي تطورات الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في ليبيا

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “البيضاء”، علي الحبري، القنصل الإيطالي في بنغازي.

وأفاد المصرف، في بيان له ، بأن المحافظ، التقى الإثنين مع القنصل الإيطالي بمقر المصرف المركزي ببنغازي.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية، وسبل تطوير التعاون والقضايا المشتركة في مجال القطاع المصرفي.

وكان الحبري، قد أكد في وقت سابق، أن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب.

وقال الحبري، في بيان صادر عن المصرف:“ صرح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن المقاصة لم تفتح بسبب استمرار أعمال ما أسماها «الصرف على الأحمر» من أرصدة المصارف التجارية، وأن الديون التي أخذت بالأحمر بالمنطقة الشرقية كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاة بالمصرف المركزي، وأن المصرف المركزي قال إن توقفوا -بالمنطقة الشرقية- على الصرف على الأحمر من خارج أرصدة الدولة نحن ممكن نقوم بتسوية الدين العام، الدبيبة أضاف أن هذا يعتبر عجز على المصارف بالمنطقة الشرقية”.